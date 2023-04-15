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İstanbulspor - Başakşehir: 1-0 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'de düşme hattında yer alan İstanbulspor, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek 3 maç sonra kazandı. Sarı-siyahlılara üç puanı getiren golü Emeka Eze kaydetti.

Giriş: 15.04.2023 - 18:04 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbulspor - Başakşehir: 1-0 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM

Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kümede kalma savaşı veren İstanbulspor, güçlü rakibini 1-0 mağlup ederek lige tutunma umutlarını sürdürdü.

Sarı-siyahlılara üç puanı getiren golü 45+6. dakikada Emeka Eze kaydetti.

Ligde 3 maç sonra galibiyetle tanışan İstanbulspor bu sonuçla puanını 27'ye yükseltirken, 5. sıradaki Başakşehir 45 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3´üncü dakikada Rroca'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Eze'nin yerden şutunda kaleci Muhammed Şengezer sağına yatarak meşin yuvarlağı çıkardı.

15´inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Szysz'in plase vuruşunda kaleci Jensen yatarak topun sahibi oldu.

25´inci dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Aleksic'in kafayla vurduğu top yandan auta gitti.

45+1´inci dakikada Lokilo'nun sağdan kullandığı kornerde Deli'nin arka direkte uygun durumdaki kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

45+5´inci dakikada Rroca'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Lokilo'nun uygun durumda vuruşunda kaleci Muhammed direk dibinde topu kornere çeldi.

45+6´ncı dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sağ çaprazda kazanılan frikiği Lokilo kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda top direkten döndü. Ceza sahasında oluşan karambolde son olarak Eze'nin vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı bu pozisyonla sona erdi.

60´ıncı dakikada Eze´nin ceza sahası içine girerek çektiği şutta kaleci Muhammed´in çeldiği topu Emir Kaan ağlara gönderdi. Hakem Mert Güzenge önce golü verdi, sonrasında VAR kararıyla gol iptal edildi.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Mert Güzenge, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Deli, Duhan Aksu (Dk.46 Ali), Onur Ergün, Ba, Lokilo, Rroca (Dk. Ertuğrul), Topalli (Dk.57 Emir Kaan, Dk.77 Kerem Şen), Eze (Dk.90 Guri)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba (Dk.61 Mahmut), Lima (Dk.61 Caner), Biglia, Szysz (Dk.61 Deniz), Aleksic, Berkay Özcan (Dk.74 Keny), Serdar Gürler (Dk.46 Januzaj), Figueiredo

GOL: Dk. 45+6 Eze (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Duhaney, Ba (İstanbulspor), Biglia, Serdar Gürler, Mahmut, Figueiredo, Caner, Ömer Ali (Medipol Başakşehir)

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