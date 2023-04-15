Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kümede kalma savaşı veren İstanbulspor, güçlü rakibini 1-0 mağlup ederek lige tutunma umutlarını sürdürdü.

45+6´ncı dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sağ çaprazda kazanılan frikiği Lokilo kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda top direkten döndü. Ceza sahasında oluşan karambolde son olarak Eze'nin vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.