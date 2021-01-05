İstanbulspor, son olarak Arnavutluk'un Kukesi takımında forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

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