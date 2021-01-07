Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Turgut Doman, Kemal Elmas, Özcan Sultanoğlu

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Wellington (Dk. 85 Emrecan Uzunhan),Etoga, Ali Yaşar, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 69 Eslem Öztürk),Tayyip Ebrar Cumur (Dk. 77 Ali Dere),Rroca, Levent Ayçiçek (Dk. 85 Berkay Görmez),İbrahim Yılmaz (Dk. 77 Diouf)

AydenizEt Balıkesirspor: Atilla Özmen, Birol Parlak (Dk. 90+1 Ayberk Kaygısız),Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Cedric Kore (Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu),Mrsic, Doğa İşeri (Dk. 61 Uğur Aygören),İsmail Yüksek (Dk. 88 Hüseyin Karabey),Ezeh, Kethevoama (Dk. 46 Otoo)

Goller: Dk. 23 Onur Ergün (Penaltıdan),Dk. 31 Ali Yaşar, Dk. 57 Levent Ayçiçek, Dk. 59 İbrahim Yılmaz, Dk. 90+4 Etoga (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Sarıkartlar: Dk. 14 Cedric Kore, Dk. 51 Cihat Arslan (Teknik Direktör) (Aydeniz Et Balıkesirspor),Dk. 53 Rroca (İstanbulspor)