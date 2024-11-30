İstanbulspor: 4 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor, evinde Iğdır FK'yı 4-0 mağlup etti. Emir Kaan GFültekin (2), Fatih Kultak ve Valon Ethemi'nin golleriyle farklı kazanan İstanbulspor, puanını 20'ye yükseltti. Iğdır FK ise haftayı 22 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla İstanbulspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 4'te Fatih Kultak, 72'de Valon Ethemi, 33 ve 87. dakikalarda Emir Kaan Gültekin attı.
Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 20'ye yükseltirken, Iğdır FK ise 22 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Iğdır FK, evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.