İstanbulspor: 3 - Manisa FK: 4

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Özcan Sultanoğlu

İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Mehmet Yeşil, Etoga, Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Muammer Sarıkaya (Dk. 60 Abdullah Dijlan Aydın), Cajic (Dk. 72 Rroca) , Abazaj (Dk. 85 Berkay Görmez), Ethemi (Dk. 60 Emir Kaan Gültekin), İbrahim Yılmaz

Manisa: Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Sadi Karaduman, Erhan Kara, Nizamettin Çalışkan, Sousa (Mustafa Durak), Kouter (DK. 70 Kubilay Aktaş), Anıl Koç (Dk. 71 Tormin), Sertaç Çam (Kemal Rüzgar), Orgill (Dk. 90 Mehmet Uysal)

Goller: Dk. 8, Dk. 67 ve Dk. 88 Orgill, Dk. 33 Sousa (Manisa), Dk. 41, Dk. 64 ve Dk. 90+5 (Penaltıdan) İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Mehmet Yeşil, Dk. 42 Oğuzdan Berber (İstanbulspor), Dk. 81 Nizamettin Çalışkan, 90+4 Salih Karaduman (Manisa)