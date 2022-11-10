1. dakikada sağ kanatta Tuncer Duhan Aksu'nun attığı pasta araya girerek topa sahip olan Furkan Bolat'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

10. dakikada Furkan Bolat'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağa ön direkte iyi yükselen Eren Kınalı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

40. dakikada Emir Kaan Gültekin'in ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

71. dakikada İstanbulspor farkı 1'e düşürdü. Rroca'nın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Topalli'nin kayarak vuruşunda top ağlarla buluştu.

75. dakikada İstanbulspor skoru 2-2 eşitledi. Emir Kaan Gültekin'in sağdan içeri gönderdiği topla kale önünde buluşan Rroca kaleciyi çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi.

109. dakikada Turan Yılmaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

118. dakikada İstanbulspor'a turu getiren gol geldi. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Ethemi topu çaprazdan kaleye gönderdi; kaleci Murat Can Yıldız'dan seken topu Mehmet Yeşil arka direkte filelerle buluşturdu: 3-2.