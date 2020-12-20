Sezona altyapı ağırlıklı genç oyuncuların bulunduğu bir kadroyla giren Bursaspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. 70. dakikada Onur Ergün'ün golüyle farkı 3'e çıkaran İstanbulspor, Bursaspor'u son 20 dakikada durduramadı. Yeşil-beyazlılar 72'de Ali Akman 76'da ise Emirhan Aydoğan ile bulduğu gollerle farkı 1'e indirdi. Mücadelenin sonucunu ise 90+4. dakikada Onur Atasayar söyşedi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Barcın, Anıl Usta

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Levent Ayçiçek, Onur Ergün, Rroca, Uygar Mert Zeybek (Dk. 65 Egeha Gök),Abazaj (Dk. 60 Ali Dere),İbrahim Yılmaz (Dk. 88 Emir Gökçe)

Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver (Dk. 59 Aykut Akgün),Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Kerem Şen (Dk. 46 Çağatay Yılmaz),Batuhan Kör (Dk. 69 Ozan İsmail Koç),Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Ali Akman

Goller: Dk. 5 ve Dk.12 Rroca, Dk. 70 Onur Ergün (İstanbulspor),Dk. 72 Ali Akman, Dk. 76 Emirhan Aydoğan, Dk. 90+4 Onur Atasaray (Bursaspor)

Sarıkartlar: Dk. 68 Ali Akman, Dk. 89 Ozan İsmail Koç, Dk. 90+1 Aykut Akgün (Bursaspor),Dk. 81 Muhammed Alperen Uysal, Dk. 90+6 Levent Ayçiçek (İstanbulspor)