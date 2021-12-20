23. dakikada Yasin Öztekin’in pasında cezası dışı sağ tarafında topla buluşan Ali Ülgen’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen Uysal’da kaldı.

23. dakikada Berkay Görmez ile verkaç yapan Valon Ethemi’nin ceza yayından sert vuruşunda kaleci Nurullah Aslan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından Melih Kabasakal’ın ortasında arka direkte Ologo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

65. dakikada orta sahanın sol tarafında Vukan Savicevic’in Berkay Görmez’e yaptığı hareket sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu sarı kart gösterdi. Maçta ikinci sarı kartını gören Savicevic kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

73. dakikada Ali Yaşar'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mehmet Yeşil'in indirdiği topa Valon Ethemi'nin ceza yayı içinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



82. dakikada sağ kanattan içeriye hareketlenen Melih Okutan pasını Fofana’ya aktardı. Fofana ceza yayının sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90+4. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mehmet Yeşil'in içeriye çevirdiği topu alan Melih Kabasakal düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1