Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Şeker, Cemal Alpay, Emrah Ünal

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Eslem Öztürk (Dk. 75 Egehan Gök),Onur Ergün, Etoga, Abazaj (Dk. 67 Issah),Levent Ayçiçek, Diouf (Dk. 67 İbrahim Yılmaz),Rroca (Dk. 87 Muhammed Enes Durmuş),Ali Yaşar

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Feyyaz Belen (Dk. 81 Rahmi Anıl Başaran),Berat Satılmış (Dk. 75 Erkan Taşkıran),Pote, İshak Çakmak (Dk. 89 Traore),Landel (Dk. 75 Halilovic),Onur Akbay, Hüseyin Bak, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Del Valle

Goller: Dk. 16 Abazaj, Dk. 87 Onur Ergün (İstanbulspor),Dk. 20 Pote (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarıkartlar: Dk. 48 Onur Ergün (İstanbulspor),Dk. 48 Pote, Dk. 90+5 Mehmet Yiğit (Royal Hastanesi Bandırmaspor)