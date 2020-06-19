9. dakikada Eslem’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Papa’nın yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
18. dakikada Popov’un pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Selim Ilgaz’ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğin dibinden auta gitti.
36. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Eslem’in içeri yerden çevirdiği topa kale önünde Papa Diouf’un yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
55. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Kağan Miray’ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Akın sektirdi. Arka direkte topu önünde bulan Papa’nın vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
69. dakikada sağ taraftan atılan yerden pasta meşin yuvarlak sol tarafta Caner Hüseyin Bağ’ın önünde kaldı. Caner Hüseyin sert vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1
88. dakikada Yusuf’un içeri çevirdiği topa kale önünde Soner, kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-2
90+6. dakikada sarı kartı bulunan Issah’ın rakibi Barbosa’ya yaptığı hareketi hakem Alper Çetin sarı kart olarak değerlendirdi ve Issah ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Alper Çetin , Gökmen Baltacı , Cem Özbay
İstanbulspor: Alperen Uysal , Oğuzhan , Atchom , Ali Aytemur , Rıdvan Şimşek (Zafer Şensoy dk. 65 ),Issah , Eslem Öztürk (Uygar Mert Zeybek dk. 81 ?),Cajic , Ali Dere , Kağan Miray Bağış (Muhammed Enes Durmuş dk. 75 ),Papa Diouf (İbrahim Yılmaz dk. 76 )
Yedekler: Halil Yiğit Yitmez, Mehmet Yeşil, Egehan Gök, Berkay Görmez, Erdem Şen, Emir Gökçe
TeknikDirektör: Fatih Tekke
Hatayspor: Akın Alkan , Popov , Yusuf Abdioğlu , Sadi Karaduman , Mesut Çaytemel , Kubilay Sönmez , Rayane Aabid , Gökhan Karadeniz (Hamza Gür dk. 57 ),Selim Ilgaz , Caner Hüseyin Bağ (Soner Örnek dk. 82 ),Mirkan Aydın (Alican Özfesli dk. 57 ),(Barbosa dk. 75 )
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Furkan Şeker
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Papa Diouf (dk. 36 ve 55) (İstanbulspor),Caner Hüseyin Bağ (dk. 69),Soner Örnek (dk. 88) (Hatayspor)
Kırmızı kart: Issah (dk. 90+6) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Eslem Öztürk (İstanbulspor) Popov, Hamza Gür, Sadi Karaduman (Hatayspor)
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