Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip İstanbulspor sevindi. Akdeniz temsilcisini 2-1'lik skorla deviren İstanbulspor, alt sıralardan kurtulma yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

İstanbulspor'un gollerini 67'de Valon Ethemi ile 77'de Emir Kaan Gültekin kaydetti. Corendon Alanyaspor'un sayısı ise 71'de Ivan Cavaleiro'dan geldi.

Bu sonuçla İstanbulspor puanını 21'e yükseltti. Alanyaspor ise 25 puanda kaldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu (Dk. 83 Ali Yaşar), Ba (Dk. 43 Loshaj), Lokilo (Dk. 78 Guri), Muammer Sarıkaya (Dk. 83 Mehremic), Rroca, Ethemi, Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 Topalli)

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fer, Balkovec, Zinedine Ferhat (Dk. 68 Oğuz Aydın), Doumbia (Dk. 68 Umut Güneş), Lusamba, Yusuf Özdemir (Dk. 68 Candeias), Efecan Karaca (Dk. 82 Erencan Yardımcı), Cavaleiro (Dk. 82 Eduardo), Hassan

Goller: Dk. 67 Ethemi, Dk. 77 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Dk. 71 Cavaleiro (Corendon Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 28 Rroca (İstanbulspor)