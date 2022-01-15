Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kadir Sağlam, Gökhan Memişoğlu, Hüsnü Emre Çelimli

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo (Dk. 76 Okan Erdoğan), Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Ferhat Yazgan (Dk. 76 Muammer Sarıkaya), Topalli (Dk. 90+2 Emrecan Uzunhan), Eslem Öztürk, Ethemi (Dk. 90+2 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz (Dk. 86 Emir Kaan Gültekin)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 75 Kehinde), Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Serkan Göksu, Mrsic, Onur Ayık (Dk. 75 Oğuz Gürbulak), Del Valle (Dk. 46 Napoleoni), Bammou

Gol: Dk. 68 İbrahim Yılmaz (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Glumac (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 49 Ferhat Yazgan, Dk. 52 Ologo (İstanbulspor)

İttifak Holding Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Mücadelenin 6. dakikasında ise İstanbulspor kalecisi Alperen'in meşin yuvarlağı dışarı atmasının ardından futbolcular, hakemler ile tribündekiler alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı.