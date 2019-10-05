05 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Caner Ak, Emrah Ünal, Selahattin Altay
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 63 Diouf),Patrick Etoga, Ali Aytemur, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 73 Allahyar Sayyadmanesh),Eslem Öztürk, Cajic (Dk. 78 Muhammed Demirci),Ali Dere, İbrahim Yılmaz
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Erdi Dikmen, Samet Akaydın, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Cem Ekinci (Dk. 72 Rıdvan Şimşek),Uğur Utlu, Sertaç Çam (Dk. 46 Mendy),Kone (Dk. 83 İshak Çakmak)
Goller: Dk. 53 Samet Akaydın (Keçiörengücü),Dk. 90+2 Diouf (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Onur Ergün, Dk. 52 Muhsin Yıldırım, Dk. 70 İbrahim Yılmaz, Dk. 90+3 Muhammed Demirci (İstanbulspor),Dk. 57 Samet Akaydın, Dk. 59 Süleyman Olgun (Keçiörengücü)
MAÇTAN DAKİKALAR
39. dakikada Sertaç’ın ceza yayından kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü. Pozisyonun devamında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
45+1. dakikada Ali Dere, İbrahim ile paslaşmasının ardından sol taraftan ceza sahası içine girdi. Ali'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü ve savunma uzaklaştırdı.
53. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta defanstan seken topu arka direkte alan Samet’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen’den döndü. Pozisyonun devamında yine topu alan Samet’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
58. dakikada savunma arkasına sarkan Kone’nin ceza sahasına sol taraftan girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.
62. dakikada Muhammed Enes’in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Metin son anda sağ alt köşeden meşin yuvarlağı çıkardı.
90+2. dakikada Eslem'in sağ taraftan açtığı ortada arkada direkte İbrahim'in içeriye çevirdiği topu Diouf kafayla tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!