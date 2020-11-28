Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Koray Gençerler, Baran Eraslan, Utku Tunavelioğlu

İstanbulspor: Alperen Uysal, Berkay Görmez (Dk. 81 Mehmet Yeşil),Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Diouf, Melih Kabasakal, Onur Ergün, Rroca (Dk. 85 Uygar Mert Zeybek),Ali Dere (Dk. 81 Tayyip Ebrar Cumur),Abazaj (Dk. 69 Egehan Gök)

Giresunspor: Tolgahan Acar, Hayrullah Bilazer, Diarra, Sadi Karaduman, Kerem Kalafat (Dk. 88 Yasin Ozan),Serginho, Mehmet Taş, Uzodimma (Dk. 88 Muhammet Ertürk),Traore (Dk. 62 Erol Can Akdağ),Caner Hüseyin Bağ (Dk. 77 Milinkovic),Eren Tozlu

Goller: Dk. 17 Berkay Görmez (İstanbulspor),Dk. 90+5 Eren Tozlu (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 55 Serginho (Giresunspor)

Sarıkartlar: Dk. 28 Wellington, Dk. 54 Ali Yaşar (İstanbulspor),Dk. 31 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 44 Mehmet Taş, Dk. 57 Hayrullah Bilazer, Dk. 76 Uzodimma, Dk. 83 Diarra (Giresunspor)