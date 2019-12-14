14 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maçtan dakikalar
39. dakikada sol kanatta topla buluşan Muhammet Enes’in rakibini çalımlayarak ceza sahası içinde yaptığı vuruşu kaleci Ekrem oyun alanı içine çeldi.
55. dakikada sağ kanattan topla hızlı bir şekilde ceza sahası içine giren Muhammet Enes’in sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanı içine döndü.
67. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası Ali Dere yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
77. dakikada ceza sahasına verilen kısa pasta topla buluşan Cajic’in plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yasin Kol , Muhammet Yumak , Anıl Usta
İstanbulspor: Alperen , Oğuzhan , Etoga , Ali Aytemur , Duhan Aksu , Onur Ergün , Muhammet Enes (Zafer dk. 80 ?),Eslem (Mehmet dk. 88 ?),Cajic , Ali Dere (Oğuzhan dk. 68 ),Papa
Teknik Sorumlu: Tamer Avcı
Eskişehirspor: Ekrem , Hakan , Mevlüt , Erdal , Ferhat , Mehmet Özcan (İbrahim dk. 84 ?),Sissokko , Furgan (Kıvanç dk. 46 ),Issah , Sekidika , Emre (Alperen dk. 68 )
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Gol: Ali Dere (dk. 67) (İstanbulspor)
Kırmızı Kart: Eslem (Maç sonrası) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Ali Dere (İstanbulspor),Sekidika, Kıvanç, Alperen, Mevlüt ( Eskişehirspor)
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