Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alper Akarsu, Gökhan Memişoğlu, Murat Şener

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya (Dk. 78 Eslem Öztürk), Berkay Görmez (Dk. 46 Topalli), Cajic (Dk. 63 Emir Kaan Gültekin), Ethemi, İbrahim Yılmaz

Beypiliç Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Fethi Özer, Emin Bayram, Bülent Cevahir (Dk. 80 Abdurrahim Dursun), Bertu Alican Özyürek (Dk. 90 Eray Ataseven), Abdurrahman Canlı, Roshi, Gökhan Karadeniz (Dk. 80 Tugay Kacar), Berk Yıldız (Dk. 80 Bregu), Balaj (Dk. 65 Kasongo)

Goller: Dk. 70 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+1 Kasongo (Beypiliç Boluspor), Dk. 81 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Berk Yıldız, Dk. 36 Roshi (Beypiliç Boluspor), Dk. 37 Mehmet Yeşil, Dk. 62 Okan Erdoğan (İstanbulspor)