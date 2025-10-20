İstanbulspor: 1 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İstanbulspor ile Bandırmaspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 12'ye, Bandırmaspor ise 15'e çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İstanbulspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibi öne geçiren golü 39'da Leandro Bacuna atarken, ev sahibine eşitliği getiren golü ise 45. dakikada Emrecan Uzunhan kaydetti.
Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 12'ye, Bandırmaspor ise 15'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Amed SK'ya konuk olacak. Bandırmaspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.