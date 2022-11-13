22. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasında giren Ribeiro, Ologo’nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada penaltı atışını kullanan El Kaabi, kaleci Jensen’in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

26. dakikada Ethemi’nin sol kanattan son çizgiye inip cezasına gönderdiği pasta kale sahasında Topalli’nin kayarak yaptığı vuruş üstten auta gitti.

46. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi, meşin yuvarlağı ceza yayında bulunan Ribeiro'ya çıkardı. Bu oyuncunun gelişine şutunda kaleci, topu oyun alanına çeldi.

51. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan çizgiye inen Rroca'nın sert ortasında kaleciye çarpan top yan direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında altıpasın solundan Ethemi'nin kayarak şutunda top yan filelerde kaldı.

56. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Duhan Aksu'nun ortasında penaltı noktası civarında topa iyi yükselen İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Erce, topu son anda kornere çeldi.

64. dakikada rakip yarı sahanın ortalarından sol kanattan aldığı topla ceza sahasına giren ve çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin uzak direğe plasesinde kaleci Jensen topu son anda müdahale ederek kornere gönderdi.

81. dakikada savunmadan seken topla ceza yayında buluşan Ze Luis'in şutunda kaleci topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. dakikada Musa Çağıran'ın uzak mesafeden sert şutunda köşeye giden topu kaleci kontrol etti.