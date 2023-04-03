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İstanbulspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor evinde VavaCars Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu

Giriş: 03.04.2023 - 23:11 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbulspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU
AA / HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Fatih Karagümrük, İstanbulspor deplasmanına konuk oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.

Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 28. dakikada Mbaye Diagne attı. Senegalli golcü, bu sezon ligdeki 16. golünü attı. Diagne ayrıca bu sezon 5 asist yaptı.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında VavaCars Fatih Karagümrük'te Davide Biraschi ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Aynı zamanda gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında da cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran VavaCars Fatih Karagümrük puanını 34'e yükseltti ve 9. sırada yer aldı.

İstanbulspor ise 24 puanla 17. sırada düşme hattında kaldı.

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