Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 28. dakikada Mbaye Diagne attı. Senegalli golcü, bu sezon ligdeki 16. golünü attı. Diagne ayrıca bu sezon 5 asist yaptı.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında VavaCars Fatih Karagümrük'te Davide Biraschi ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Aynı zamanda gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında da cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran VavaCars Fatih Karagümrük puanını 34'e yükseltti ve 9. sırada yer aldı.