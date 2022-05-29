İstanbulspor, TFF 1. Lig play-off yarı finalinde 4-2 kazandığı ilk maçın rövanşında BB Erzurumspor'u konuk etti.

İlk 45 dakikası golsüz geçilen mücadelenin 85. dakikasında İstanbulspor'da Ali Yaşar kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

87. dakikadaki penaltı vuruşunda Novikovas hata yapmayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca İstanbulspor mücadeleyi 1-0 kaybetse de toplamda 4-3'lük skorla play-off finaline yükseldi ve Bandırmaspor'un rakibi oldu.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Emrecan Uzunhan, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan (Dk. 76 Muhammer Sarıkaya), Rroca, Melih Kabasakal, Topalli (Dk. 88 Tuncer Duhan Aksu), Ethemi (Dk. 50 Kağan Bağış), İbrahim Yılmaz (Dk. 76 Emir Gültekin)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı (Dk. 80 Süleyman Koç), Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mücahit Albayrak, Estrela (Dk. 81 Shala), Gökhan Alsan (Dk. 70 Batuhan Artarslan), Olanare (Dk. 58 Malle), Novikovas, Emircan Altıntaş (Dk. 70 Hasek) , Eren Tozlu

Gol: Dk. 87 Novikovas (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kırmızı kart: Dk. 85 Ali Yaşar (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ferhat Yazgan, Dk. 44 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 45+4 Eren Tozlu, Dk. 66 Mücahit Albayrak, Dk. 82 Batuhan Artarslan, Dk. 90+8 Szumski (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)