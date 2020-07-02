Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Caner Ak, Hüsnü Emre Çelimli, Ömer Tevfik Özkoç

İstanbulspor: Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Rıdvan Şimşek, Alperen Mehmet Çaylak (Dk. 55 Zafer Şensoy),Kağan Bağış, Eslem Öztürk (Dk. 87 Erdem Şen),Muhammed Enes Durmuş (Dk. 67 Cajic),Uygar Mert Zeybek (Dk. 88 Emir Gökçe),Egehan Gök, İbrahim Yılmaz (Dk. 67 Diouf)

Akhisarspor: Lukac, Cocalic, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Kadir Keleş, Taha Yalçıner (Dk. 58 Aykut Çeviker),Onur Ayık (Dk. 71 Burhan Eşer),Bjarnason (Dk. 70 Eray Ataseven),Erhan Çelenk, Hadzic (Dk. 58 Ali Kaan Güneren),Cikalleshi (Dk. 76 Bertuğ Bayar)

Gol: Dk. 83 Ali Kaan Güneren (Akhisarspor)

Sarı kart: Dk. 74 Lukac (Akhisarspor)