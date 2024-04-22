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        Haberler Gündem Güncel İstanbullulara sıcak hava uyarısı!

        İstanbullulara sıcak hava uyarısı!

        İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklığın 24-26 dereceye ulaşmasının beklendiği belirtilerek, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 18:51 Güncelleme: 22.04.2024 - 18:53
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        İstanbullulara sıcak hava uyarısı!
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        İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hafta boyunca İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

        Açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek sıcaklığın 24-26 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

        Fotoğraf: AA

        Açıklamada ayrıca, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün bölgede sıcaklıkların artacağına ilişkin açıklaması ve verilerine de yer verildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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