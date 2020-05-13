İstanbullular, kontrollü normalleşme sürecine uyum sağlamaya çalışıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme sürecinin üçüncü gününde, cadde ve sokakların, sosyal izolasyon kurallarına daha sıkı uyulduğu günlere nazaran biraz hareketlendiği görüldü.
AA muhabirleri, kontrollü normalleşme sürecinin yaşandığı İstanbul'da cadde ve sokakları, kapısında oluşan kuyruklar nedeniyle yavaş yavaş hareketlenmeye başlayan AVM'lerdeki son durumu ve bugün günler sonra ilk kez dışarı çıkan 0-14 yaş arasındaki çocukların getirdiği hareketliliği gözlemledi.
Taksim, Beşiktaş, Şişli'de trafik akışında sabah saatlerinden itibaren sakinlik hakimdi. Yapılan çağrılara uyan vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih etti. Akıcı bir trafiğin olduğu bu bölgelerde az sayıda vatandaşın yaya olarak hareket ettiği görüldü.
Türkiye'nin en ünlü caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nin girişinde, Beyoğlu Belediyesi ekiplerince vatandaşlara maske dağıtıldı. Vatandaşların da İstiklal Caddesi için bu süreçte getirilen maske takma ve 3 metre sosyal mesafe kurallarına uyması dikkati çekti.
Üsküdar Meydanı'nda, gün içinde trafik ve insan yoğunluğu yaşandı. Özellikle Üsküdar- Çengelköy sahil hattında yoğunluk meydana geldi.
Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda alışverişe gelen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu ancak zabıta ekiplerinin çarşıya girişleri kontrollü sağladığı görüldü. Maskesi olmayan vatandaşlar Balıkçılar Çarşısı'na alınmadı. Çarşı esnafı da alışveriş yapan vatandaşları, sosyal mesafe konusunda sürekli uyardı. Buradaki dükkanlara, iki kişiden fazla müşteri alınmadı.
Kuzguncuk ve Fıstıkağacı mahallelerinde ise marketlerde yoğunluk yaşandı. Altunizade'deki Capitol AVM'ye vatandaşlar ateşleri ölçülerek sırayla alındı.
Polis ekipleri, sahilde yürüyüş ve spor yapan vatandaşları, sahil kullanımının yasak olduğunu hatırlatarak uyarıda bulundu.
Bebek Sahil'inde bugün ilk kez aileleriyle birlikte dışarı çıkan 0-14 yaş arasındaki çocuklar dikkati çekti.
Bazı çocuklar parklarda aileleriyle vakit geçirirken bazıları da scooter kullanarak eğlendi.
Sahil tarafında gezen çocuklara yasak olması nedeniyle polis ekipleri uyarıda bulundu.
,Kübra Kara,Ayşe Nur Akçelik
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