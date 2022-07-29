İstanbullular dikkat! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 29 Temmuz İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek, İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakasındaki ilçelerde yaşanacak su kesintileri merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım nedeniyle meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 29 Temmuz Cuma İSKİ su kesintisi duyuruları...

29 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Bostancı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.07.2022 10:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 29.07.2022 10:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Şeyhli Mah,Kurtköy Mah,Ramazanoğlu Mah Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.07.2022 11:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.