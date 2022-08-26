İstanbul'da su kesintisi yaşanacak yerler belli oldu. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda suların ne zaman ve saat kaçta geleceği İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da su kesintisi olacak semtler nereler? İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 26 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

26 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.08.2022 10:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Piyalepaşa Mah,Kaptanpaşa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.08.2022 09:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Dumlupınar Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.08.2022 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Paşa Mah,Çayırbaşı Mah,Büyükdere Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 26.08.2022 09:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Garipçe Mah,Rumelifeneri Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 26.08.2022 11:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Ekşioğlu Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 26.08.2022 08:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.08.2022 10:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.