İstanbullular dikkat: İstanbul'da İSKİ su kesintisi olan ilçeler! Son dakika: 13 Şubat İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 8 Şubat Salı günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

13 ŞUBAT İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

13 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 13 Şubat Pazar 2022 İSKİ su kesintisi...

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.02.2022 09:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.02.2022 09:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.