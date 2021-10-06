İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 6 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 6 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

6 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Adalar Etkilenen Mahalleler : Kınalı Ada,Burgaz Adası Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Maltepe-Adalar Denizaltı 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 05.10.2021 16:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Sülüntepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.10.2021 08:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Cebeci Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.10.2021 09:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Oklalı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.10.2021 08:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 06.10.2021 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.10.2021 09:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Çayırbaşı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.10.2021 09:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI - 6 EKİM