İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 24 Ocak Pazartesi günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

24 OCAK İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

24 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 24 Ocak Pazartesi 2022 İSKİ su kesintisi...

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.01.2022 10:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.01.2022 10:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Gazitepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.01.2022 11:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.