İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde su kesintisi duyuruları var. İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan su kesintilerinin ne zaman sona ereceği araştırıyor. Bilindiği gibi Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nde meydana gelen arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yaşanan 2 gün 18 saat su kesintisi yaşanmıştı. 4 Mart Cuma günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabını araştırılıyor. İşte İstanbul'da bugün su kesintisi olan ilçeler