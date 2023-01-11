İstanbullular bir yılın 89 saatini trafikte kaybediyor
Trafik verilerini analiz eden ABD merkezli Inrix’in 50 ülkedeki 1000 şehri kapsayan 2022 raporuna göre İstanbul dünya genelinde trafiğin en sıkışık olduğu 16’ıncı kent. İstanbul’da trafik sıkışıklığı nedeniyle kaybedilen ortalama süre (89 saat) 2022’de pandemi öncesi döneme (2019) göre yüzde 42 azaldı. Trafiğin en yoğun olduğu kent ise Londra; onu Şikago ve Paris izliyor. Ankara için bu süre 43 saat; Bursa için 44 ve Gaziantep için 40 saat. İstanbul 2022’de trafik sıkışıklığı açısından Avrupa kentleri arasında yedinci sıradaydı.