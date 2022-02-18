İstanbulluar Dikkat: Bu ilçelerde su kesintisi olacak! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul son dakika İSKİ su kesintİleri!

İstanbul'da yağmur başladı, yağmur nedeniyle meydana gelecek su kesintileri gündeme geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 18 Şubat Cuma günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbullular tarafından merak edilen ve yakından takip edilen konulardan biri. 18 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 18Şubat 2022 İSKİ su kesintisi

18 ŞUBAT İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Çavuş Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.02.2022 09:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI 18 ŞUBAT