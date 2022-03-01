İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 1 Mart Salı gününe 18 saatlik su kesintisi ile başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan duyuruya göre Anadolu yakası ve Avrupa yakasında toplamda 7 ilçede bugün ve yarın çeşitli saatlerde su kesintisi meydana gelecek. Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nde meydana gelen arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle meydana gelecek su kesintilerinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. İşte güncel su kesintisi duyuruları ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı...