18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbullu Gelin 77. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Süreyya ile Faruk, Özgür krizini aşmaya çalışıyor. Faruk'un sert konuşmasının ardından Özgür kaza geçirdi. Okan, Özgür'ün intikamını almak için kolları sıvarken, Özgür gerçekleri anlattı. Süreyya da, Faruk'tan üstüne fazla gittiği için özür diledi. Ancak Faruk'un kırgınlığı Süreyya'ya karşı devam ediyor. İstanbullu Gelin 76. son bölüm özeti ve 77. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.
İSTANBULLU GELİN 77. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İstanbullu Gelin 77. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde olacak.
İSTANBULLU GELİN 76. SON BÖLÜM ÖZETİ
Faruk ve Süreyya’nın Aşkında Büyük Sınav
Faruk ve Süreyya, Özgür meselesini sindirmeye çalışmakta; İpek ve Fikret küllerinden yeniden doğmuş, ikinci baharlarını yaşamaktadır. Adem’in Dilara’yı iknası işe yaramış, terapistten destek almaya başlamışlardır.
Dengeyi kurmaya çalışan Adem, Güneş’i ailesiyle tanıştırmak için ilk adımı atar.
Özgür’ün hastaneye kaldırıldığını öğrenen Okan’ın öfkeyle konağa gelişiyle Boranlar kendilerini trajik bir meselenin içinde bulur…
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