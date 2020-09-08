İstanbullu balıkçılar, yeni sezonda balık bolluğu bekliyor

AA

Balıkçılar, av yasağının kalkmasıyla beş aylık aranın ardından denizle buluştu. 12 metre üzerindeki 241 trol ve gırgır ağıyla "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yüzü sezonun ilk günlerinde güldü.

Kasa kasa balıkla kıyıya yanaşan balıkçılar, ilerleyen günlerde çeşidin bollaşacağını tahmin ediyor.

İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, AA muhabirine, havaların av sezonu için henüz elverişli olmadığını, bazen sıcak, bazen de fırtınalı hava ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Buna rağmen Karadeniz'de palamut hareketliliğinin iyi olduğunu belirten Kartal, palamut açısından sezona iyi başladıklarını ifade etti. Bu durumun tezgahlardaki balık fiyatlarına yansıdığına dikkati çeken Kartal, balık kilogram fiyatının 10 liraya kadar düştüğünü, ilerleyen günlerde daha da düşebileceğini dile getirdi.

Kartal, "Sezon açıldığında her tür balık var, her tür balık tutuluyor. Bütün çeşitler aşağı yukarı tezgahlarda var ama uygunluğuyla, fazlalığıyla tezgahları palamut süslüyor. İstavrit de var, sardalya da var, olmayan balıklardı bunlar. Ağustos ayında çok az olan balıklardı, şimdi var. Tabii havanın sıcaklığı ve etkisinden dolayı şu anda fazla tutulamıyor, doğal olarak biraz fiyatları yüksek." diye konuştu.

Palamut kadar olmasa da diğer çeşitlerde de bolluk beklediklerini dile getiren Kartal, çeşidin vatandaşın tüketebileceği oranda olmasını umduklarını ifade etti.

Kartal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla geçen av sezonunu erken kapattıklarını hatırlatırken, salgında azalan avcılığın bu yıl verimi arttırabileceğine değindi.

- "Bol bol balık yiyeceğiz gibi görünüyor"

Deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle balık sezonuna ilişkin tablonun daha da netleşeceğini aktaran Kartal, şöyle konuştu:

"Bu sene beklentilerimiz bir iki istisna balık, örneğin lüferde azlık olabilir belki, o da havalar serinleyince belli olmaya başlayacak, balık durumunun iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda örneğin oldukça bol bir sardalya var ve tam zamanı. Onun yanında mezgit için erken ama denizde var. Bu sene iyi bir yıl olacak diye düşünüyorum. Şu anda denizdeki göstergeler öyle. Balığın numunelerine göre konuşuyoruz, şu anda iyi görünüyor. Sadece palamut değil, öbürleri de insanların yüzünü güldürecek. Bol bol balık yiyeceğiz gibi görünüyor. İnşallah hep böyle bereketli, bol bol balıklar olur. İnşallah her sene 'Balık olacak mı, olmayacak mı?' diye düşünmeyiz. İnşallah böyle sürdürülebilir şekilde gider. Hayalim hep bu."

Erdoğan Kartal, balıkçı teknelerinin yüzde 90'ının Karadeniz'de bulunduğunu, Marmara'da bölgesel balıkçılık yapan çok az tekne olduğunu sözlerine ekledi.