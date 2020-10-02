İstanbullu 6 Ekim'de Fatih'i görecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 7 milyon 923 bin TL’ye satın aldığı 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet portresi, Londra’dan İstanbul’a gelmiş ve İBB’nin Saraçhane binasında koruma altına alınmıştı.

Fatih Sultan Mehmet'in kendi döneminde yapılıp günümüze gelebilmiş üç orijinal portesinden biri olan tablonun öngösterimi, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılacak.

Tablo bu salonda sergilenecek.

İBB Saraçhane yerleşkesinde gerçekleşecek öngösterimde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na bilgi verecek. Fatih Sultan Mehmet portresi, 6 Ekim’de yani İstanbul’un kurtuluşunun yıldönümünde de halka açılacak.