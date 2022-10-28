İstanbulkart mobil uygulamasından ya da 153’ü arayarak da İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapabilirsiniz.

29 Ekim 2022’den itibaren özel günlerde geçerli olan İstanbulkart ücretsiz geçiş hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek. 18 Temmuz 2022 tarihinden sonra İstanbulkart satın alıp kişiselleştirildiğinde ise ilk geçiş ödemesinden sonra 7,67 TL iade ediliyor.