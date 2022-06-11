AA

İstanbul'u dünyanın önemli finans merkezleri ile rekabet edebilir konuma yükseltmeyi amaçlayan İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) yüzde 81'i tamamlanırken, kısa süre içerisinde kiralamaların başlaması bekleniyor.

Faaliyete geçmesiyle küresel finans piyasalarında önemli bir merkez haline gelmesi beklenen İFM'de çalışmalar tüm hızıyla yürütülüyor. Kara yolları tabelalarında artık İFM'nin isimleri yer almaya başlarken, nisan ayı itibarıyla merkezin yüzde 81'i tamamlandı.

Finansal piyasalarda ürün çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlanması ve uluslararası piyasalara entegrasyonun artırılması, teknolojik gelişmeler doğrultusunda finansal piyasalarda ortaya çıkan yeniliklere uyum sağlanması, katılım finansı sektörünün geliştirilmesi, uluslararası kredi kuruluşu veya finansal kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek- tüzel kişiler ile adi ortaklıkların bölge ülkelerdeki faaliyetlerini yurt içinde yönetmelerine yönelik faaliyetler yürütülecek.

GENİŞ YELPAZEDEKİ KURULUŞLAR TEK KONUMDA

İFM bünyesinde bankalar, sermaye piyasaları kuruluşları, katılım finansı şirketleri, finansal yatırım ve portföy yönetim şirketleri ile sigorta şirketleri gibi geniş yelpazedeki finansal kurum ve kuruluşlar tek bir konumda birleşecek.

Bu çerçevede İFM'de başta bankacılık, sigortacılık, yeşil finans, finansal teknolojiler ve katılım finansı gibi stratejik alt sektörlerin yanı sıra uluslararası finansal hizmetler sektörü içerisinde faaliyet gösteren şirketler ile bu şirketleri destekleyecek danışmanlık, bilgi işlem, telekomünikasyon ve finansal teknoloji şirketleri eşliğinde çok boyutlu bir ekosistem ortaya çıkacak.

Bu ekosistemi daha güçlü kılmak adına, başta uluslararası ticaret alanında olmak üzere finansal hizmetlerin tümüne yönelik İFM'de sürdürülebilir ve katılımcı yaklaşımların benimsenmesi ve teşvik edilmesi planlanıyor. Ayrıca, stratejik sektörlere yönelik öncelikle diğer finans merkezleri olmak üzere uluslararası kurumlar ve ülkelerle yapılacak iş birliklerinin, gelecek dönem İstanbul Finans Merkezi'ni küresel alanda ön plana çıkarması bekleniyor.

KİRALAMA İÇİN TALEP LİSTELERİ BAŞLADI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'nin yasalaşmasıyla İFM'de kiralamaların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

İFM Kanunu kapsamında açıklanan teşvik paketlerinin duyurulması akabinde hızlı şekilde kiralamaya geçilmesi hedefleniyor. Bugüne kadar pek çok yerli ve yabancı şirketin kiralama talepleri toplanırken, talep listesi oluşturulmaya başlandı.

Nisan itibarıyla ilerlemenin yüzde 81'e ulaştığı İstanbul Finans Merkezi'nde 1.4 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik konferans ve gösteri merkezi, 30 bin metrekarelik 5 yıldızlı otel ve 26 bin araç kapasiteli otopark bulunuyor.

Akıllı şehir modeliyle iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak İFM, günlük 100 bine yakın çalışanı ve ziyaretçileri sağlıklı, konforlu, çevreye ve sosyal hayata değer katan bir ortamda ağırlamayı hedefliyor.

İstanbul Finans Merkezi, Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından kurulan TVF İFM AŞ tarafından tek elden yönetilecek.