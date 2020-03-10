İHA

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB),bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile 2020 yılının şubat ayında 686 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 18.6 oranında ihracat artışı yakaladı. İİB, genel sekreterlikler bazında ihracatını en yüksek oranda arttıran birlik oldu. İstanbul ihracatçıları, Şubat ayında yaklaşık 175 ülke pazarına ürün sattı.

ŞUBATTA EN ÇOK İHRACAT LÜKSEKMURG'A

İİB, yeni yılın ikinci ayında, değer bazında en fazla ihracatı 51 milyon dolar ile Lüksemburg’a gerçekleştirdi ayrıca Norveç’in ardından değer bazında en fazla Irak, Norveç, Rusya ve Almanya’ya ihracat yapıldı. Yapılan ihracatta Lüksemburg’a gemi,yat; mobilya, kağıt ve orman ürünleri, Irak’a hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri; Norveç’e ise gemi ve yat ile fındık ve mamulleri ön plana çıktı.