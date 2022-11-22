Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

İstanbul’daki hain terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’in isimleri Adana’da yaşatılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul’da bulunan İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan’ın isimlerinin Adana’da yapılacak çocuk evleri sitesinde yaşatılacağını duyurdu

Giriş: 22.11.2022 - 18:31 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul’daki hain terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’in isimleri Adana’da yaşatılacak
İsimleri Adana'da yaşatılacak
0:00 / 0:00
İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği "Uluslararası Çocuk Forumu Kapanış Programı" Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Yanık, geçtiğimiz hafta İstanbul İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen hain terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan’ın adının Adana’da yapılacak çocuk evleri sitesine verileceğini, kızı Ecrin Meydan’ın adının ise aynı çocuk evi sitesinde yapılacak kütüphaneye verileceğini duyurdu.


“TERÖRE İNAT İSİMLERİNİ SONSUZA KADAR YAŞATMIŞ OLACAĞIZ"


Dünyanın, çocukların eğlendiği bir yer olması gerektiğini ancak insanlığın bunu başaramadığını söyleyen Bakan Yanık, “Suriye’de, Ukrayna’da ve birçok ülkede çocuklar güvenli bir gelecek için yaşadıkları ülkelerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Açlık ve yoksulluk sebebiyle evlerinden uzak diyarlara göç ediyorlar. Terör olayları ile çocuklar yaşamdan koparılıyor, anneler, babalar çocuklarından ayrılıyorlar. Ülkemizde geçtiğimiz günlerde böyle bir acı bir olay yaşadık. İstanbul’da meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Meydan, bizim çalışma arkadaşımızdı. Adana il müdürlüğümüzde çalışan arkadaşlarımızdan biriydi. 9 yaşındaki kızı Ecrin ile birlikte maalesef Yusuf kardeşimizi kaybettik. Bugün sizlerle birlikte bir haberi de paylaşmak istiyorum. Çalışma arkadaşımız Yusuf’un ve kızı Ecrin’in aziz hatırasını yaşatmak istiyoruz. Yusuf Meydan’ın ismini Adana Sarıçam’da yapılacak çocuk evleri sitemize, kızı Ecrin Meydan’ın ismini de bu kuruluş içerisinde kuracağımız kütüphaneye vererek bu isimlerin bundan böyle birçok çocuğa yuva ve bilgi sağlamasını temin etmeye çalışacağız. Teröre inat isimlerini sonsuza kadar yaşamış olacağız” diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ABD'den Kuzey Kore çağrısı
ABD'den Kuzey Kore çağrısı
Kayseri'de alacak borç kavgası: 1 ölü
Kayseri'de alacak borç kavgası: 1 ölü
Esenyurt'ta izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 14 gözaltı
Esenyurt'ta izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 14 gözaltı
İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.