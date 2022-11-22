İsimleri Adana'da yaşatılacak

İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği "Uluslararası Çocuk Forumu Kapanış Programı" Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Yanık, geçtiğimiz hafta İstanbul İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen hain terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan’ın adının Adana’da yapılacak çocuk evleri sitesine verileceğini, kızı Ecrin Meydan’ın adının ise aynı çocuk evi sitesinde yapılacak kütüphaneye verileceğini duyurdu.



“TERÖRE İNAT İSİMLERİNİ SONSUZA KADAR YAŞATMIŞ OLACAĞIZ"



Dünyanın, çocukların eğlendiği bir yer olması gerektiğini ancak insanlığın bunu başaramadığını söyleyen Bakan Yanık, “Suriye’de, Ukrayna’da ve birçok ülkede çocuklar güvenli bir gelecek için yaşadıkları ülkelerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Açlık ve yoksulluk sebebiyle evlerinden uzak diyarlara göç ediyorlar. Terör olayları ile çocuklar yaşamdan koparılıyor, anneler, babalar çocuklarından ayrılıyorlar. Ülkemizde geçtiğimiz günlerde böyle bir acı bir olay yaşadık. İstanbul’da meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Meydan, bizim çalışma arkadaşımızdı. Adana il müdürlüğümüzde çalışan arkadaşlarımızdan biriydi. 9 yaşındaki kızı Ecrin ile birlikte maalesef Yusuf kardeşimizi kaybettik. Bugün sizlerle birlikte bir haberi de paylaşmak istiyorum. Çalışma arkadaşımız Yusuf’un ve kızı Ecrin’in aziz hatırasını yaşatmak istiyoruz. Yusuf Meydan’ın ismini Adana Sarıçam’da yapılacak çocuk evleri sitemize, kızı Ecrin Meydan’ın ismini de bu kuruluş içerisinde kuracağımız kütüphaneye vererek bu isimlerin bundan böyle birçok çocuğa yuva ve bilgi sağlamasını temin etmeye çalışacağız. Teröre inat isimlerini sonsuza kadar yaşamış olacağız” diye konuştu.