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İstanbul yoğun sis etkisinde

İstanbul'da kent genelinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor

Giriş: 02.01.2023 - 07:06 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul’da yoğun sis
AA

Kentte etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.

Dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

AA'nın haberine göre; özellikle boğaz çevresindeki Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Kağıthane, Fatih, Beyoğlu’nda etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.

Şehir Hatları’ndan yapılan duyuruda, “Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Boğaz Gidiş-Geliş ve Beykoz-Sarıyer seferlerimiz yapılamamaktadır. Diğer seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak dün sabah durdurulmuştu.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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