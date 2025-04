İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: "ŞU ANA KADAR 112'Yİ ARAYIP 'EVİMİZ, BİNAMIZ ÇÖKTÜ' GİBİ YARDIM TALEBİ HENÜZ GELMEDİ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yatığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Yerlikaya, telefonla bağlandığı TRT Haber canlı yayınında, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da 6,9-7 kilometre derinliğinde bir deprem olduğunu belirten Yerlikaya, bu depremin İstanbul başta olmak üzere bölgede hissedildiğini dile getirdi.

Ali Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Marmara'da depremi hisseden tüm valilerimizle görüştük. Şükürler olsun ki onlardan da aynı zamanda İstanbul Valimizden de şu ana kadar 112 Acil Çağrıyı arayıp, 'evimiz, binamız çöktü' gibi yardım talebi henüz gelmedi. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Şükrediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Depremlerin ardından çalışmaların AFAD koordinasyonunda gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, gelen ihbarların teyit edilme sürecine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir saatten beri de bize oraya arama kurtarma sevk ettiğimiz bir şey olmadı. Peki ne geldi daha çok? 'Binamızda çatlak, efendim şurada şu var' türünden ihbarlar var. O tür ihbarların her birini biz not alıyoruz ve bu bilin ki bunların hepsini daha önceki depremlerdeki yaşandığı gibi her birinin tek tek tek tanımlamalarını yapacağız. Bunları da sizlerle zaten zaman içerisinde devamlı paylaşacağız. Sağlık Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ve ilgili tüm bakanlıklarımızın tüm dikkati burada, harekete geçirilmesi gereken devlet olarak, hükümet olarak ne varsa bunların tamamı şu anda bu noktada gayret gösteriyor.