DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘torbacı’ diye adlandırılan sokak satıcılarını yakın takibe almış, yaklaşık 3 ay süren çalışmaların sonucunda tespit edilen adreslere 29 Haziran tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Kamuoyunda ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Üsküdar ve Ümraniye merkezli olmak üzere 5 ilçede düzenlenen operasyonlarda yakalanan 59 şüphelinin emniyetteki sorguları dün sona erdi. Emniyetten adli makamlara sevk edilen 59 kişiden 56’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirildi.