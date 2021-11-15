Çalışma nedeniyle Mescid-i Selam yönünden gelen yolcular Şehitlik Tramvay İstasyonu’nda inerek buradan otobüslerle aktarma yapmak zorunda kalıyor.

Aktarma sırasında bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Aktarma otobüsleri, Topçular yönünde uzun araç kuyrukları oluştururken, yolcular ise duraklardaki kalabalıktan dolayı sitemlerini dile getirdi.