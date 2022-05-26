İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul'un batı kesimlerinde Büyükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çaktı. Gececi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu. İstanbul'un yüksek kesimlerinde zaman zaman sağanak yağış da etkili oldu.

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