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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul’da silahlı dünür dehşeti: Sokak ortasında bacağından vurdu

        İstanbul’da silahlı dünür dehşeti: Sokak ortasında bacağından vurdu

        Kulaksız'da bir şahıs tartıştığı dünürünü sokak ortasında silahla bacağından vurdu. Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs ise kaçarken Beyoğlu Mobil Park polisi tarafından silahla birlikte yakalandı. Saldırgan dünür tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 10:33 Güncelleme: 08.10.2023 - 10:33
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        İstanbul'da silahlı dünür dehşeti!
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        Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Kadımehmet Efendi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir aralarında sorun olan Mehmet E. ile Mustafa U., olay günü çocuklarının yaşadığı tartışma nedeniyle karşı karşıya geldi. Sokakta başlayan tartışmanın bir anda küfürlü kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet E. silahına sarıldı. Yaşanan arbedede Mehmet E., Mustafa U.‘ya ateş ederek bacağından yaraladı.

        DÜNÜRÜNÜ SOKAK ORTASINDA VURDU

        Olayın ardından Mehmet E. hızla uzaklaşırken, Mustafa U. ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa U.yu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Adamın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Olayla ilgili konuşan Derya Kara, “Bağrışmalar oldu, kızların bağırması falan oldu. Cama çıktım saniyeler içinde silah patlaması oldu, adamı bacağından vurdular. Sonra işte polis, buraya olay inceleme geldi” dedi.

        YAKALANDIĞINDA ÜZERİNDEKİ SİLAH ATIŞA HAZIR HALDEYDİ

        Öte yandan olayın hemen sonrasında çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, saldırganın uzaklaştığı sokakta arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan Mehmet E., olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. El konulan tabancanın namlusuna mermi sürüldüğü ve atışa hazır halde olduğu bilgisine ulaşıldı.

        SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve burada ifadesi alınan Mehmet E.’nin suçunu itiraf etti. Adli işlemleri yapılan Mehmet E., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece, “Kasten yaralama” ve “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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