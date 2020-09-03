İHA

İstanbul Emniyeti, Sultangazi’de tekstil atölyesi olarak üzerinde suç kaydı bulunmayan bir kişinin üzerine kiralanan ve daha sonra ‘yasadışı silah imalathanesine’ dönüştürülen bir atölyede üretilen çok sayıda silahın bir suç örgütü tarafından piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre, yürütülen soruşturma kapsamında, önceki gün İstanbul Sultangazi’de bir atölyeye operasyon düzenleyen polis, burada V.Y. adlı 1 kişiyi gözaltına aldı.

Baskın düzenlenen atölyede yapılan aramalarda, namlusu değiştirilmiş 51 tabanca, 22 kurusıkı tabanca, 88 tabanca namlusu, 48 adet tabanca sürgüsü, 3 tabanca kalıbı, 25 horoz tertibatı, 15 adet kesilmiş kurusıkı namlusu, bu silahlara ait 185 tane şarjör, 400 fişek, 1 torna makinası, 1 spiral makinesi, biri namlu açmada kullanılan 2 matkap, mengene, hava basınç makinesi ile yiv, pim, içra pimi ve tetikten oluşan silah yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.

Olayla bağlantılı V.Y. adlı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.