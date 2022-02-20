Polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden çıktı

İHA

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı “yunus” diye tabir edilen motorize polis timi, Huzur Mahallesi Ulubaş Caddesi üzerinde devriye gezdiği esnada sağ şeritteki 34 J 7742 plakalı motosikletin başında bekleyen Emin A. ve Hacı Y.‘yi görünce, şüphelenerek takibe aldı.

Bir süre sonra şüpheli şahısların yanına giden polis ekipleri, şahısların üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda şahısların üzerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan polis ekipleri, motosiklet üzerinde inceleme yaptı.

POLİS SARJLI MATKAPLA FİLTREYİ SÖKTÜ

Motosikleti dikkatli bir şekilde inceleyen ekipler, hava filtresinin olduğu yerde poşet parçasını görünce şarjlı matkapla filtrenin kapağını açtı. İnceleme yapan ekipler buraya gizlenmiş iki adet tabancayı ele geçirdi. Yapılan arama ise kameralara yansıdı. Bunun üzerine gözaltına alınan Emin A. ve Hacı Y.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü. El konulan silahlar ise incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.