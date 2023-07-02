DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü ile bağlantılı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda haklarında geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen, örgüt içerisinde oldukları dönemde çekildiği fotoğrafları ortaya çıkan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kent genelinde yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, dijital materyaller ile farklı ebatlarda 72 fişek ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.