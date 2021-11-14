Pazarda kan aktı! Bıçak, tekme, yumruk!

İHA

Beyoğlu Bülbül Mahallesi’nde meydana gelen olayda pazarcı Selahattin Yeşilçeçen, tezgahını kurarak müşteri beklemeye başladı. Bir süre sonra tezgaha gelen bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple Yeşilçeçen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine tezgahtaki bıçağı alan şüpheli, pazarcı Yeşilçeçen’e saldırmaya başladı.

Bıçaklı saldırının üzerine pazarcı, arkadaşlarının yanına doğru kaçmaya çalıştı. Bu sırada diğer pazarcılar araya girerek, saldırganı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Saldırgan elindeki bıçakla Yeşilçeçen’i defalarca bıçakladı. Bu sırada pazarcıların bıçağı alması üzerine saldırgan, bu kez de tekme ve yumruklarla saldırarak darp etti.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yaşanan olayın ardından saldırgan ve yanındaki kişi kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından pazarcı esnafı yaralı Selahattin Yeşilçeçen’i Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine götürdü. Ayakta tedavisi yapılan Yeşilçeçen’in durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, pazarcının şikayetçi olmadığı saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan Beyoğlu’nda pazar tezgahına gelen saldırganın pazarcıyı önce bıçaklayıp daha sonra darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın tartıştığı daha sonra bıçağı defalarca pazarcıya vurduğu daha sonra darp ettiği görülüyor.