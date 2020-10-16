İstanbul’da okul taşıtları ile servis araçları denetlendi

Sabah saatlerinde belirlenen noktalara konuşlanan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okul taşıtlarını ve servis araçlarını durdurdu.

Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, okul taşıtındaki öğrencilere ve servis araçlarındaki yolculara sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde hatırlatmalarda bulundu.

Ekipler, ayrıca maske kullanımına özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.